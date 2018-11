BPOLI MD: Zugbegleiter mit der Faust geschlagen

Bitterfeld (ots) - Bundespolizisten stellten auf dem Bahnhof in Bitterfeld einen 37-Jährigen, der einen Zugbegleiter mit der Faust auf den Brustkorb geschlagen hatte. Die Tat ereignete sich am gestrigen Abend, den 15. November 2018, gegen 18:15 Uhr. Der Täter fuhr mit der S-Bahn von Halle nach Bitterfeld. Er stellte sich vor einen im Zug befindlichen Fahrausweisautomaten, kaufte sich jedoch keine Fahrkarte. Auf Nachfrage des Zugbegleiters, äußerte er, dass man ja gleich in Bitterfeld sei und er nun auch keine Fahrkarte mehr bräuchte. Der Zugbegleiter bestand jedoch darauf, dass der 37-Jährige sich eine Fahrkarte kauft, da er die Leistungen der Bahn in Anspruch genommen habe. Daraufhin schlug der Täter zu. Bei der Einfahrt des Zuges im Bahnhof Bitterfeld informierten mehrere Zeugen eine Streife der Bundespolizei, die sich auf dem Bahnhof befand. Der Täter wurde sofort gestellt. Ihm drohen jetzt Strafanzeigen wegen des Erschleichens von Leistungen und wegen Körperverletzung. Glücklicherweise wurde der Zugbegleiter bei dem Übergriff nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Magdeburg

Telefon: +49 (0) 391 56549-504

Mobil: +49 (0) 152 / 04617860

E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell