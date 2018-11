BPOLI MD: Sendehinweis: Auszubildende der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg bei Achtung Kontrolle

Auszubildende der Bundespolizei am Hauptbahnhof Magdeburg bei Achtung Kontrolle Bild-Infos Download

Magdeburg (ots) - Wie die Volksstimme Magdeburg am 26. Mai 2018 berichtete, fanden am 24. und 25. Mai umfangreiche Dreharbeiten für das Format "Achtung Kontrolle" auf dem Hauptbahnhof Magdeburg statt. Die Polizeimeisteranwärterin Sarah Hacke und der Polizeimeisteranwärter Pascal Sandin aus dem Aus- und Fortbildungszentrum Eschwege, die ihr bahnpolizeiliches Praktikum in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg absolvierten, ließen sich gemeinsam mit ihrer Streifenführerin, Polizeiobermeisterin Stephanie Karbe während ihrer Dienstverrichtung filmen. Dabei handelt es sich um den ganz realen Streifendienst, es wurde nichts nachgestellt, sondern die Kamera lief einfach mit. Sie dokumentierte unter anderem, wie die drei Bundespolizisten bei einer stark alkoholisierten Frau erste Hilfe leisteten. Zudem wird in dem Beitrag der unterbundene Fluchtversuch einer 37-jährigen Frau zu sehen sein, die gleich mit drei Haftbefehlen gesucht und aus diesem Grund festgenommen wurde. Die Folge läuft am Dienstag, dem 13. November 2018, von 18.55 bis 20.00 Uhr auf Kabel 1. Das Einschalten lohnt sich!

Falls sich bei den jungen Zuschauern im Nachgang der Berufswunsch des Bundespolizisten erhärtet, die Bewerbungsfrist für die Einstellungen im September 2019 endet am 31. Dezember 2018. Unsere Einstellungsberater stehen unter der Telefonnummer 0391 / 56549-511 oder per Mail bpolak.d4eb.md@polizei.bund.de für aufkommende Fragen und Beratungsgespräche zur Verfügung. Weitere Informationen findet man/frau auf der Homepage www.komm-zur-bundespolizei.de.

