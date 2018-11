BPOLI MD: Fünf Strafanzeigen: 19-Jähriger beschäftigt Bundespolizisten mehrfach

Halle (ots) - Am Sonntag, dem 11. November 2018 beschäftigte ein 19-Jähriger die Bundespolizei in Halle gleich mehrfach: Zunächst wurde die Dienststelle am Hauptbahnhof gegen 17.00 Uhr durch mehrere Zeugen über einen Mann informiert, der in einem Harz-Elbe-Express auf der Strecke Halberstadt - Halle Reisende in verbaler Form belästigte. Eine Streife kontrollierte den Mann nach Ankunft am Hauptbahnhof. Dabei beleidigte der 19-Jährige die eingesetzten Beamten mit ehrverletzenden Worten und leistete gegen die polizeilichen Maßnahmen aktiv Widerstand. Glücklicherweise verletzte sich dabei niemand. Die hinzugerufenen Sicherheitsmitarbeiter der Bahn erteilten ihm ein Hausverbot für den Hauptbahnhof Halle. Die Bundespolizisten erstellten Strafanzeigen wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Mann die Dienststelle wieder verlassen. Trotz des zuvor ausgesprochenen Hausverbotes hielt er sich weiterhin im Hauptbahnhof auf. Nachdem ein Sicherheitsmitarbeiter der Bahn ihn daraufhin aufforderte, den Bereich zu verlassen, beleidigte der 19-Jährige auch ihn und hob dabei den Arm zum "Hitlergruß". Dieses Verhalten bringt ihm zwei weitere Strafanzeigen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und einer weiteren Beleidigung ein.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Magdeburg

Telefon: +49 (0) 391-56549-505

Mobil: +49 (0) 152 / 04617860

E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell