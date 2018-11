BPOLI MD: Schwester bewahrt ihren Bruder vor Haft

Magdeburg (ots) - Auf seine Schwester konnte sich am gestrigen Tag, den 15.November 2018, gegen 09:30 Uhr ein 39-Jähriger in Magdeburg verlassen. Dieser wurde nämlich durch eine Streife der Bundespolizei auf dem Hauptbahnhof in Magdeburg kontrolliert. Bei dem Abgleich seiner Personalien im polizeilichen Vorgangssystem stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Magdeburg vorlag. Wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort in Tateinheit mit dem Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde er im Oktober 2016 vom Amtsgericht Magdeburg zu einer Strafe von 900 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 90 Tagen verurteilt. Da er seine Strafe nicht beglich wurde gegen ihn der Haftbefehl ausgestellt. Die geforderte Geldsumme nebst Bearbeitungsgebühren von nun insgesamt rund 1200 Euro konnte er nicht bezahlen, wollte jedoch seine Schwester um Hilfe bitten. Diese kam seiner Bitte nach, erschien wenig später mit den rund 1200 Euro auf dem Bundespolizeirevier Magdeburg und bezahlte die Strafe ihres Bruders. Somit bewahrte sie ihn vor einer 90-tägigen Gefängnisstrafe. Zusammen mit seiner Schwester konnte er die Diensträume als freier Mann verlassen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Magdeburg

Telefon: +49 (0) 391 56549-504

Mobil: +49 (0) 152 / 04617860

E-Mail: bpoli.magdeburg.oea@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_pir

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell