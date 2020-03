Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Brauereifässer versucht zu stehlen

Herford (ots)

(um) Die Polizei sucht Zeugen zu einem versuchten schweren Diebstahl von sechs Biefässern, die an einer Brauerrei in Schweicheln-Bermbeck im Bereich Hiddenhausen vorgefunden wurden. Aufmerksame Zeugen verständigten gegen 21:00 Uhr die Polizei, nachdem sich Personen am gestrigen Abend verdächtig am Brauereigelände verhielten. In der Nähe der Feldstraße konnten die Beamten die Fässer auffinden und Mitarbeitern der Brauerei diese später wieder aushändigen. Eine Videoauswertung wird überprüft. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

