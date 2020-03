Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahren ohne Fahrerlaubnis - Haarspray konsumiert

Bünde (ots)

(um) Gestern (23.03.), morgens um 09:45 Uhr, beobachteten aufmerksame Zeugen ein Päärchen in einem Auto auf dem Parkdeck eines Verbrauchermarktes an der Wilhelmstraße. In dem Auto konsumierte der Fahrer Haarspray, um sich offensichtlich zu betäuben. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten mit dem sichtlich benommenen 42-jährigen Bünder kaum sprechen. Die spätere Kontrolle ergab, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Einen Transport zur Verbesserung seines Gesundheitszustandes durch einen Rettungswagen, der verständigt wurde, lehnte der Mann ab. Nach mehreren Minuten an der frischen Luft außerhalb seines PKW verbesserte sich die Kommunikationsmöglichkeit des Bünders deutlich und er konnte durch Familienangehörige begleitet werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1251

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell