Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Ladendiebstahl - Trickdieb stiehlt Zigaretten im Wert von 500.- Euro

Herford (ots)

(um) Am Freitag (20.03.), gegen 15:19 Uhr, gelang es einem Trickdieb an einem Verbrauchermarkt am Deichkamp erhebliche Mengen an Zigaretten zu stehlen. Der Täter kam normal zur Kasse und hatte weitere Ware auf das Band gelegt. Zusätzlich befanden sich viele Zigaretten auf dem Band, die vorher aufgeladen wurden. Bis dahin ein ganz normaler Verkaufsvorgang. In dem Moment des Abrechnens funktionierte die EC-Karte des Unbekannten allerdings nicht. In der Zwischenzeit muss es dem Mann gelungen sein, viele Zigarettenpackungen in Kleidung und einer mitgeführten Umhängetasche zu verstauen. Der Rest der Ware befand sich dann im Einkaufswagen. Der Trickdieb bot nun an, schnell zum Bezahlen der Ware Bargeld aus dem nahegelegenen Automaten zu holen. Da er allerdings nach geraumer Zeit nicht wiederkam, schauten sich die Mitarbeiter des Ladens den Einkaufswagen genauer an. Dabei stellten sie den Diebstahl der Zigaretten im Wert von etwa 500.- Euro fest und verständigten die Polizei. Die Polizei prüft in diesem Fall die Auswertung von Videomaterial. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1251

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell