POL-PDNW: Schaufensterscheibe beschädigt

Unbekannte haben in der Nacht von 15. auf 16.Januar 2020 die Scheibe eines Blumengeschäftes in der Robert-Stolz-Straße beschädigt. Durch einen unbekannten Gegenstand wurde ein faustgroßes Loch in Scheibe geschlagen. Die Höhe des Sachschadens wird mit ca. 500 Euro beziffert.

