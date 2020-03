Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung - Skulptur an Schule beschädigt

Herford (ots)

(um) Im Verlaufe des Sonntages (22.03.) beschädigten bislang unbekannte Täter eine Skulpur, die vor einem Schulgebäude an der Graf-Kanitz-Straße ausgestellt ist. Der Schaden wird mit etwa 500.- Euro angegeben. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Die genaue Tatzeit liegt von morgens 09:30 Uhr bis abends, 18:30 Uhr. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

