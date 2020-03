Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Scheibe an Beifahrertür eingeschlagen

Herford (ots)

(um) Bislang unbekannte Täter schlugen an einem am Westring geparkten Toyota die Beifahrerscheibe ein. Aus dem Fahrzeuginneren entwendeten die Diebe dann einen Fahrzeugschein und Zigaretten. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 200.- Euro. Die Tat geschah in der Nacht zum Mittwoch, 25.03.2020, und wurde durch den Besitzer des PKW um 04:15 Uhr in der Nacht festgestellt. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

