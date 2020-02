Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Einbruch in Bäckereigeschäft an der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße:

Im Tatzeitraum von Montag, den 10.02.2020, 18.00 Uhr bis Dienstag, den 11.02.2020, 15.00 Uhr, ereignete sich ein Einbruch in ein Bäckereigeschäft in der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße in Bad Harzburg. Der oder die bislang unbekannte/n Täter warfen mit einem Stein die Glaseinfassung einer Eingangstür ein und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten der Bäckerei. Dort entwendete/n der bzw. die Täter eine größere Menge Münzgeld. Zeugen die Hinweise zum Vorfall geben können werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Bad Harzburg zu melden. /Ahr.

