Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizei Seesen, vom 12.02.2020.

Goslar (ots)

Fahrraddiebstahl: Am Dienstagabend entwendeten unbekannte Täter ein in der Poststraße, vor dem dortigen Fitnessstudio, angeschlossen abgestelltes schwarzes Pedelec der Marke Corratec. Der Tatzeitraum kann auf 18Uhr bis 19.45Uhr eingegrenzt werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 3.700 Euro.

Sachbeschädigung an Pkw: Am Dienstag, zwischen 10.00 Uhr und 10.20 Uhr, zerkratzte ein bislang unbekannter Täter einen auf dem Parkplatz eines Lebensmittel-Discounters in der Straße "Am Wilhelmsbad" abgestellten Pkw im hinteren Bereich. Die Schadenshöhe beträgt etwa 1000 Euro.

Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen: Am Dienstag gegen 14.45 Uhr kam es auf der B 64, Einmündung "Schlackenmühle", zu einem Verkehrsunfall mit 4 Beteiligten. Ein 64jähriger Seesener, welcher die B 64 aus Richtung "Dannhäuser Berg" befuhr, musste an der Einmündung verkehrsbedingt anhalten, da die Lichtsignalanlage für ihn "Rot" anzeigte. Zwei Fahrzeugführer, ein 63jähriger Gandersheimer und ein 72jähriger Goslarer, hielten hinter dem Seesener an. Der 61jährige Führer eines polnischen Sattelzuges, erkannte die Situation zu spät und fuhr auf die Wartenden auf. Die Fahrzeuge wurden zusammengeschoben und allesamt beschädigt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

Verkehrsunfall: In Ostlutter kam es am Dienstag, gegen 16Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 30jähriger Liebenburger befuhr mit einem Transporter die Ortsdurchfahrt Ostlutters. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte ungebremst auf einen dort geparkten Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der geparkte Pkw gegen eine Grundstücksmauer gedrückt. Der Fahrer des Transporters wurde schwer verletzt in ein Salzgitteraner Klinikum eingeliefert. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf insgesamt etwa 15.000 Euro.

i.A. Decker, PHK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Seesen

Telefon: 05381-944-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell