POL-GS: PI Goslar: Pressemitteilung vom 10.02.2020.

Pkw beschädigt.

Goslar. Am Sonntag, zwischen 06.00 und 14.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter zwei im Hubertusweg abgestellte Fahrzeuge, indem sie die Tankdeckel aufbrachen und die Scheibenwischer verdrehten. Bei den betroffenen Fahrzeugen handelt es sich um einen grauen Alfa Romeo mit GS-Kennzeichen und einen grauen VW Fox mit GS-Kennzeichen. Dabei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

Goslar. In der Zeit von Freitagnachmittag, 14.00 Uhr, bis Sonntagabend, 19.30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter einen auf dem Parkplatz am Zentralen Omnibusbahnhof in der Hildesheimer Strasse abgestellten grauen Suzuki mit GS-Kennzeichen, indem sie die beiden linken Reifen zerstachen. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von knapp einhundertzehn Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet Personen, die während des angegebenen Zeitraums entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05321/339-0 zu melden.

