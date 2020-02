Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: POL-GS: Pressebericht PK Seesen

Goslar (ots)

Pressebericht vom 08.02.2020

Sachbeschädigung

Am 07.02.2020, in der Zeit von 20.30 Uhr - 22.15 Uhr, zerkratzte ein bislang unbekannter Täter auf dem Parkplatz An der Landesbahn, 38723 Seesen, ein zum Parken abgestellter PKW VW Multivan. Es entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 1000,- Euro. Der 31 jährige Fahrzeughalter aus Gladbeck erstatte Anzeige. Die Polizei Seesen nahm die Ermittlungen auf.

Warenbetrug

Am 04.02.2020, gegen 12.00 Uhr, bestellte ein 29 jähriger Seesener über eine Internetplattform eine Ware im Wert von 27,- Euro. Am 07.02.2020 wurde zwar eine Ware zugesandt, es handelte sich jedoch nicht um das Originalprodukt. Der Versender war nicht mehr zu erreichen. Der Geschädigte erstattete nunmehr eine Anzeige beim Polizeikommissariat Seesen.

Betrug mittels rechtswidrig erlangter Daten

Am 07.02.2020, um 10.00 Uhr, wurde von einer 62 jährigen Seesenerin die Geldbörse in einem Einkaufscenter in Seesen entwendet. Die in der Geldbörse vorhandenen Debitkarten wurden nach dem Diebstahl sofort zu mehreren Abbuchungen genutzt. Insgesamt wurde eine Summe von 2.410,- Euro abgebucht. Nach der Anzeigenerstattung nahm die Polizei Seesen sofort die Ermittlungen auf und konnte schon nach kurzer Zeit die Beschuldigte, eine 35 jährige Seesenerin, ermitteln.

Verkehrsunfall Am 24.01.2020, um 11.35 Uhr, ereignete sich in der Jacobsonstraße 8, in 38723 Seesen, ein Verkehrsunfall, wobei ein Fahrzeugführer beim Zurücksetzen mit seinem PKW eine Straßenlaterne beschädigte. Nachdem der Schaden vom Verursacher begutachtete wurde, setzte dieser ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten, seinen Weg zu Fuß fort. Ein Zeuge hatte diesen Vorgang beobachtet und es der Polizei gemeldet. Diese nahm die Ermittlungen auf und konnte den Verursacher ( 58 jährige Person aus Schellerten ) ermitteln. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Schadenshöhe: 1.500,- Euro

Wildunfall ( 2000,- )

Am 08.02.2020, um 07.00 Uhr, befuhr eine 56 jähriger Fahrzeugführerin aus Gittelde mit einem PKW die B 243, aus Seesen kommend in Rtg. Osterode. In Höhe der Ortschaft Kirchberg wechselte plötzlich ein Reh von rechts nach links die Fahrbahn und wurde von der Fahrzeugführerin erfasst. Eine Nachsuche nach dem Tier verlief negativ. Am PKW entstand Sachschaden.

Eisner, PHK -

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Seesen

Telefon: 05381-944-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell