POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Harzburg vom 09.02.2020:

Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Harzburg vom 09.02.2020:

Bad Harzburg: Verkehrsunfallgeschehen: Ein 36-jähriger Salzgitteraner fuhr am späten Samstagabend mit einer Sattelzugmaschine rückwärts aus einem Grundstück der Herzog-Wilhelm-Straße und beschädigte dabei den gegenüberliegend geparkten Pkw. Während der Sachverhaltsaufnahme wurde Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrzeugführers festgestellt. Ein anschließend durchgeführter Alkoholtest ergab einen Atemalkoholwert von 1,36 Promille. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholbeeinflussung eingeleitet. Der Führerschein des Beschuldigten wurde sichergestellt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Bis auf Weiteres wurde ihm das Fahren fahrerlaubnispflichtiger Kraftfahrzeuge untersagt.

Vienenburg Diebstahl von Dieselkraftstoff: In dem Zeitraum vom 04.02.2020, 16 Uhr bis 07.02.2020, 11 Uhr pumpten bislang unbekannte Täter ca. 150 Liter Dieselkraftstoff aus dem Tank eines nicht zugelassenen Lkw ab. Der Lkw mit Kranaufbau stand zur Tatzeit auf dem abgeschlossenen Betriebsgelände in der Okerstraße in Vienenburg.

Diebstahl von Pkw-Scheinwerfern: Ein bislang unbekannter Täter beschädigte die Fahrertürscheibe eines zum Verkauf stehenden Audi A 3 auf dem Firmengelände eines Autohändlers in der Okerstraße in Vienenburg. Nach Öffnung der Motorhaube wurden die Hauptscheinwerfer des Pkw ausgebaut und entwendet. Das Ausstellungsgelände ist für Jedermann zu jeder Tages- und Nachtzeit frei zugänglich.

Lochtum Ein bislang unbekannter Täter öffnete im Zeitraum vom 06.02.2020, 16 Uhr bis 07.02.2020, 10 Uhr, das doppelflügelige Holztor zum Eingang eines privaten Gartengrundstücks. An zwei hölzernen Lagerschuppen wurden die Türen geöffnet und die Innenbereiche der Lagerstätten durchsucht. Bei einem als Werkzeuglager verwendeten Holzschuppen wurde zudem ein Vorhängeschloss mittels unbekannten Werkzeug durchtrennt und entwendet.

Zeugen, die Hinweise zu den benannten Diebstählen und den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Vienenburg unter 05324-78749 oder in Bad Harzburg unter 05322-91111-0 zu melden.

