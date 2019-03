Polizei Hagen

POL-HA: Gaststätteneinbruch in Rummenohl

Hagen (ots)

Zwischen Mittwochabend, 23.00 Uhr, und Donnerstagmorgen, 07.20 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Straße Reckhammer ein. Die Täter hebelten ein rückwärtiges Fenster auf und drangen in die Räumlichkeiten ein. Sie entwendeten einige noch nicht näher ermittelten Gegenstände sowie Bargeld in noch unbekannter Höhe. An dem Fenster entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro. Beamte der Kripo übernahmen die Spurensicherung. Die Polizei bittet um Hinweise unter 02331-986-2066.

