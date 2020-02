POL-GS: Lagemeldung der Polizeistation Braunlage für den Zeitraum vom 07.02. bis 09.02.2020

Polizeiinspektion Goslar

1. Diebstahl

Braunlage. Am Freitag, den 07.02.2020, gegen 12:10 Uhr, hielt sich eine ältere Frau aus Braunlage im EDEKA-Einkaufsmarkt am Buchholzplatz auf. Ihre Handtasche hatte sie im Einkaufswagen begelegt. Ein bisher unbekannter Täter entwendete die Geldbörse der Geschäüdigten aus der Handtasche. Nachdem er aus der Geldbörse 150 Euro Scheingeld entwendetn hatte, legte er die Geldbörse in einen anderen Einkaufswagen und verließ den Markt. Wer Hinweise hierzu geben kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 05520 / 93260 mit der Polizei in Braunlage in Verbindung zu setzen.

2. Fahrt unter Drogeneinfluß

Braunlage. Am Samstag, den 08.02.2020, gegen 13:00 Uhr, wurde in Braunlage der Pkw eines 21-jährigen Mannes aus Braunlage kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der Mann unter Einfluß von Betäubungsmitteln stand. Im Fahrzeug wurden noch typische Gebrauchsutensilien zum Konsum der Betäubungsmittel aufgefunden. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und es wurden gegen ihn Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln und Fahren eines Kraftfahrzeuges unter Drogeneinfluß eingeleitet.

