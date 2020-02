Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Harzburg vom 08.02.2020

Goslar (ots)

Bad Harzburg: Verkehrsunfallgeschehen: Ein 20-jähriger Goslarer befuhr am frühen Freitagnachmittag die B4 aus Richtung Torfhaus kommend in Richtung Bad Harzburg. Aus bislang unbekannter Ursache geriet er im Ausgang einer Rechtskurve mit seinem Pkw ins Schleudern und auf die Gegenfahrbahn. Im weiteren Verlauf prallte der Goslarer in die Schutzplanke und drehte sich um die eigene Achse. Ein entgegenkommender 71-jähriger Fahrzeugführer prallte gegen das Fahrzeug des jungen Goslarers. Beide Fahrer wurden infolge des Zusammenstoßes schwer verletzt und nach der Erstversorgung am Unfallort in das Krankenhaus Goslar gebracht. An beiden Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die B4 wurde während der Unfallaufnahme und Rettungsarbeiten in beiden Richtungen voll gesperrt.

Carl, PHK`in

