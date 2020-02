Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Langelsheim, Pressebericht vom 07.02.2020

Bild-Infos

Download

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit einer verletzten Person und hohem Sachschaden

Astfeld. Am Freitagmittag befuhr eine 48jährige Langelsheimerin mit ihrem Peugeot die Goslarsche Straße in Richtung Langelsheim. Beim Ausweichen eines Tieres fuhr sie ungebremst auf einen am rechten Fahrbahnrand stehenden VW Touran auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW gegen einen Laternenmast und eine Grundstücksmauer geschoben. Die Verursacherin wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Feuerwehr Astfeld kam zum Einsatz um ausgelaufene Betriebsmittel aufzunehmen. Die Laterne und die Mauer wurden ebenfalls beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

Torsten Schmidt, Polizeioberkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeistation Langelsheim

Telefon: 05326-9787-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell