Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbruch in ein unbewohntes Haus

Bergisch Gladbach (ots)

Die Täter sind auf den Balkon des Hauses in der Straße Vürfelser Kaule gelangt und haben die Balkontür aufgebrochen.

Die Bewohner des Nachbarhauses in Lustheide haben am Montag (25.11.) die Polizei verständigt. Ihr Elternhaus ist zurzeit unbewohnt, aber voll möbliert. Einbrecher haben in der Zeit vom 23.11., 16:00 Uhr bis zum 25.11., 21:00 Uhr die Balkontür des Hauses aufgehebelt und nahezu sämtliche Schränke und Schubläden durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde, konnte bei Anzeigenaufnahme noch nicht gesagt werden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02202 205-0 entgegen. (gb)

