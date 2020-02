POL-GS: Pressebericht Polizeikommissariat Oberharz

Polizeiinspektion Goslar

Verkehrskontrolle

Am Donnerstag, d. 06.02.2020, führten Polizeibeamte in Clausthal, am Alten Bahnhof, in der Zeit von 21.00 Uhr bis 23.00 Uhr, eine größere Verkehrskontrolle durch. Hierbei wurden zwei Pkw-Fahrerinnen und ein Pkw-Fahrer kontrolliert, die ihre Fahrzeuge unter dem Einfluß von Betäubungsmitteln führten. In allen drei Fällen wurden Anzeigen gefertigt, Blutentnahmen durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Einbruch in Tiefgarage

Ein Wachmann hörte am Donnerstag, gg. 23.00 Uhr verdächtige Geräusche in Altenau, Karl-Reinecke-Weg, aus dem Garagenkomplex gegenüber der Therme. Bei der Überprüfung traf er zwei Personen an, die angaben, ihr Auto zu suchen. Beim zügigen Verlassen der Garagenanlage verlor dann einer einen Bolzenschneider, den er aufsammelte und beide Personen dann flüchteten. Der Wachmann benachrichtigte daraufhin die Polizei. Eine Fahndung nach den beiden Personen verlief negativ. Bei der gemeinsamen Überprüfung mit der Polizei wurden danach drei Garagenabteile entdeckt, an denen mittels Bolzenschneider die Vorhängeschlösser an den Metallgittern durchkniffen wurden. Erst die Befragung der Mieter der Garagen wird ergeben, ob etwas entwendet wurde. /Krz.

