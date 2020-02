Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PI Goslar: Streifenwagen gerammt.

Goslar (ots)

Goslar. Nach Hinweisen aus der Bevölkerung auf einen vermutlich unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrzeugführer im Stadtteil Jürgenohl konnte von einer Streifenwagenbesatzung der PI Goslar am heutigen Freitagabend, gegen 20.30 Uhr, ein auf dem Gehweg der Lilienthalstrasse stehender VW Touareg festgestellt werden.

Die Beamten setzten sich daraufhin mit ihrem Dienstwagen vor das Fahrzeug, um anschließend eine Kontrolle des Fahrzeugführers durchzuführen.

In diesem Moment fuhr dieser an und rammte den Streifenwagen, der sich daraufhin drehte und in die Gegenfahrbahn gedrückt wurde, wo er mit dem VW Golf einer 33-jährigen Goslarerin kollidierte.

Dabei verkeilten sich die Fahrzeuge zwar kurzfristig ineinander, allerdings versuchte der Fahrzeugführer trotzdem, sich weiterhin mit seinem VW Touareg zu entfernen.

Diesen Moment nutzten die Beamten und gaben mehrere gezielte Schüsse auf den Vorderreifen ab, um ihn an einer Weiterfahrt zu hindern.

Der offenbar tatsächlich unter Alkoholeinfluss stehende Fahrzeugführer, es handelt sich dabei um einen 55-jährigen Goslarer, konnte in der Folge vorläufig festgenommen und anschließend zwecks Blutprobenentnahme ins Goslarer Krankenhaus gebracht werden.

Bei der Kollision wurde nach derzeitigem Erkenntnisstand lediglich die 33-jährige Goslarerin leicht, andere Personen glücklicherweise nicht verletzt.

Die Ermittlungen dazu dauern derzeit an, es wird nachberichtet.

Siemers, KHK

