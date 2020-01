Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln

Waren (Müritz) (ots)

Am Nachmittag des gestrigen Tages (07.01.20) kontrollierten Beamte des Polizeihauptreviers Waren in einem Dorf in der Gemeinde Möllenhagen einen 32-jährigen Mann.

Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmittel. Spontan äußerte der Mann, dass er Drogen in seiner Wohnung habe und diese freiwillig herausgeben wolle.

Bei der freiwilligen Durchsuchung seiner Wohnung, welche sich ebenfalls in der Gemeinde befindet, wurden mehrere hundert Gramm Betäubungsmittel gefunden. Dabei handelt es sich wahrscheinlich um Amphetamine, Kokain und Marihuana. Darüber hinaus etwa 150 Tabletten, bei denen es sich vermutlich um Ecstasy handelt. Außerdem beschlagnahmten die Beamten ca. 17.000 EUR Bargeld, welches sich in der Wohnung befand.

Nach seiner erkennungsdienstlichen Behandlung und Beschuldigtenvernehmung wurde der 32-Jährige entlassen. Gegen ihn läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln, welches durch die Kriminalpolizeiinspektion Neubrandenburg geführt wird.

