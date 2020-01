Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 6. Neujahrslauf/ Behördenlauf in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots)

Morgen, am 08.01.20, findet zum 6. Mal der Neujahrslauf am Augustabad in Neubrandenburg statt. Ausrichter sind das Polizeipräsidium Neubrandenburg, die Stadt Neubrandenburg und die Sparkasse.

Der Veranstalter SV Turbine NB e.V. wird in diesem Jahr über 400 Teilnehmer begrüßen können. Angemeldet für die möglichen Strecken (3, 5 oder 10 km, sowie Nordic Walking) haben sich wieder Mitarbeiter der verschiedensten Behörden und Institutionen, wie die Stadt Neubrandenburg, die Agentur für Arbeit, Gerichte, Neuwoges, Landkreis MSE, Bundeswehr, Sparkasse und Polizei.

Um 12:55 Uhr eröffnen der Polizeipräsident Nils Hoffmann-Ritterbusch und der Oberbürgermeister Silvio Witt den Neujahrslauf. Um 13:00 Uhr gibt es den Startschuss.

Die Sparkasse spendet für jeden gelaufenen Kilometer 1 EUR an den Quo vadis e.V. in Neubrandenburg. Im vergangenen Jahr hatten 181 Teilnehmer eine Summe von 1350 EUR erlaufen. Bei 400 Läufern dürfte die Spende also diesmal noch größer ausfallen.

Um etwa 14:15 Uhr dürften alle Läufer ihr Ziel erreicht haben. Dann können wir die erlaufene Spendensumme nennen und die Institutionen mit den meisten erlaufenen Kilometern und der höchsten Teilnehmerzahl ehren.

Herzlich möchten wir schon heute dem SV Turbine NB e.V. für die enorme logistische und personelle Unterstützung danken!

Medienvertreter sind herzlich eingeladen die Veranstaltung zu begleiten.

Rückfragen bitte an:

Nicole Buchfink

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 0395/5582-2040

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Auf Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell