POL-GS: Pressebericht der Polizei Goslar für den Zeitraum von Freitag, 07.02.2020, 10:00 Uhr bis Samstag, den 08.02.2020, 10:00 Uhr

Polizeiinspektion Goslar

Pressebericht der Polizei Goslar für den Zeitraum von Freitag, 07.02.2020, 10:00 Uhr bis Samstag, den 08.02.2020, 10:00 Uhr

Goslar (ots)

Einbruch in Bäckereifiliale In der Nacht von Donnerstag, 06.02.2020, zu Freitag, 07.02.2020, hebelten bislang unbek. Täter die Eingangstür einer Bäckereifiliale in der Breiten Str/ Goslar auf. Die Täter durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten der Filiale und verschließen diese ohne Diebesgut. Es entstand jedoch erhebl. Sachschaden an der Eingangstür.

Vers. Einbruch in Sanitätsgeschäft In der selben Nacht kam es zu einem weiteren Einbruchsversuch in ein Sanitätshaus in der goslarer Innenstadt. Unbek. Täter versuchten hier erfolglos die Eingangstür zum Geschäft aufzuhebeln, aufgrund einer Spezialverriegelung war ein Eindringen in das Innere des Geschäftes nicht möglich.

PKW-Aufbruch Im goslarer Stadtteil Sudmerberg kam es in der Nacht von Donnerstag, 06.02.2020, zu Freitag, 07.02.2020, zu einem PKW-Aufbruch. Die unbek. Täter gelangten auf bislang unbek. Weise in den Innenraum eines Mercedes-Benz Sprinters und entwendeten daraus elektr. Werkzeug im Wert von über 1000 Euro.

Ladendiebstahl Eine 62jährige Goslarerin entwendete am Freitag, den 07.02.2020, aus den Auslagen des Realmarktes Goslar diverse Gegenstände, indem sie diese in ihre Handtasche steckte und so den Kassenbereich passierte. Als sie anschließend von einem Detektiv angesprochen wurde, flüchtete sie zunächst, konnte jedoch gestellt werden.

Alkoholisierter Aggressor Am Samstag, den 08.02.2020, um 02:45 Uhr meldete eine Bedienstete eines Hotels in der Clausthaler Str./ Goslar, dass ein alkoholisierter Gast Einrichtungsgegenstände des Hotels beschädigen sowie andere Gäste beileidigen und bedrohen solle. Bei Eintreffen der Polizeibeamten wurden auch diese von dem 33jährigen Hamburger attackiert, sodass der 33jährige in Gewahrsam genommen und der Polizeidienststelle zugeführt wurde. Bei einer Inaugenscheinnahme seines Hotelzimmers wurden zudem Betäubungsmittel aufgefunden. Aufgrund der erhebl. Ausfallerscheinungen, hervorgerufen durch Alkohol- und Betäubungsmittelkonsum, wurde der Mann nach Begutachtung durch den sozialpsychiatrischen. Dienst des LK Goslar, bis zur Ausnüchterung in einer Spezialklinik untergebracht.

Im Auftrage Köstler, PHK

