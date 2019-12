Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Ladendieb in Haft

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (30.11.2019) einen 45 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Lebensmittelladen an der Neckarstraße mehrere Packungen Kaffee gestohlen zu haben. Ein 21-jähriger Sicherheitsdienstmitarbeiter beobachtete gegen 18.15 Uhr wie der 45-Jährige mehrere Packungen Kaffee in seinen Rucksack steckte und im Anschluss den Kassenbereich passierte ohne zu bezahlen. Der Mitarbeiter sprach den Mann an und rief die Polizei. Kurz vor dem Eintreffen der Polizeibeamten versuchte der Mann zu flüchten. Der 21-Jährige hielt den mutmaßlichen Dieb auf und übergab ihn an die alarmierten Beamten. Der wohnsitzlose und polizeibekannte türkische Staatsbürger wurde am Sonntag (01.12.2019) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem zuständigen Richter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte.

