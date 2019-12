Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wohnungseinbrecher unterwegs

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen Mittwoch (27.11.2019) und Sonntag (01.12.2019) in insgesamt elf Wohnungen im Stadtgebiet eingebrochen. Bei weiteren vier Wohnungen scheiterten die Einbrecher und es blieb lediglich beim Versuch. Bevorzugt hebelten die Täter Terrassentüren und Balkontüren auf. Ihr Hauptaugenmerk lag dabei auf Schmuck und Bargeld. Insgesamt richteten die Unbekannten so einen Schaden von mehreren Zehntausend Euro an.

