Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Presseberich Polizeikommissariat Oberharz

Goslar (ots)

Sturmtief Sabine Durch den Sturm am Sonntag, d. 09.02.2020, wurden an verschiedenen Einsatzorten umgestürzte Bäume und herumfliegende Gegenstände gemeldet. Zunächst handelte es sich um einzelne Bäume, die durch Feuerwehr, bzw. Straßenmeistereien, beseitigt werden konnten. Mit zunehmendem Sturm und vermehrt umstürzenden Bäumen mussten die Bundesstraße 241 nach Goslar, die B 498 zwischen Okertalsperre und Oker, die B 242 von Clausthal-Zellerfeld bis Sonnenberg und die Kreisstraße 38 von Clausthal nach Altenau gesperrt werden. Kurz nach Mitternacht wurde gemeldet, dass in Clausthal, Osteröder Straße, ein umgestürzter Straßenbaum einen geparkten Pkw beschädigt hat. Der sichtbare Schaden wird von der Polizei auf 1000 Euro geschätzt. Es handelte sich um ein Fahrzeug mit ausländischem Kennzeichen, so dass der Halter nicht umgehend benachrichtigt werden konnte. Eine Nachricht wurde am Pkw hinterlassen.

Sachbeschädigung Am Sonntag, d, 09.02.2020, kurz vor Mitternacht wurde in Clausthal, Zellbach, eine Sachbeschädigung an einem Badezimmerfenster gemeldet. Durch einen faustgroßen Stein wurde die Glasscheibe eingeworfen und im Inneren noch Fliesen beschädigt. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Oberharz, Tel.: 05323 / 94110-0, entgegen.

Fahrraddiebstahl Am Freitag, d. 07.02.2020, 13.00 Uhr, wurde ein Fahrraddiebstahl in Clausthal am Krankenhaus gemeldet. Das nicht angeschlossene Fahrrad wurde am Donnerstag dort abgestellt und nun nicht mehr am Ort. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein älteres Kettler-Alufahrradrad mit auffallend lilafarbenen Schutzblechen. /Krz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Oberharz

Telefon: 05323-94110-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell