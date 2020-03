Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - PKW beim Vorbeifahren beschädigt

Bünde (ots)

(um) Gestern (26.03.) Morgen bemerkten Anwohner am Elsemühlenweg, dass ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen dort geparkten PKW beschädigt hatte. Der Unfall muss in der Zeit von 05:00 Uhr bis um 09:00 Uhr geschehen sein. Der genauere Unfallort liegt zwischen der Moltke- und der Holtkampstraße. An dem am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Polo sind die Beschädigungen an der linken Seite vorhanden. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Der Verursacher des Schadens hat weder die Beteiligung zu diesem Verkehrsunfall angegeben, noch die Schadensregulierung ermöglicht. Er entfernte sich unerlaubt. Die Polizei sucht Zeugen zu diesem Unfall. Hinweise werden an das Verkehrskommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

