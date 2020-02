Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: unbekannter Mann belästigt Frauen in der S-Bahn - Zeugen und Geschädigte gesucht

Heidelberg/Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie erst am Mittwoch, 12.02.2020 durch eine Geschädigte zur Anzeige gebracht wurde, belästigte am Freitagabend, 07.02.2020 ein unbekannter Mann zwei Frauen in der S-Bahn. Eine 35-jährige Frau war gegen 19.30 Uhr mit der S-Bahn der Linie 5 von Heidelberg in Richtung Sinsheim unterwegs. Dabei fielen ihr zwei junge Männer auf, die auffällig in der Bahn hin- und herliefen und weibliche Fahrgäste musterten. Sie setzten sich schließlich der 35-Jährigen und einer ca. 20 Jahre alten unbekannten Frau gegenüber in eine Sitzgruppe. Während einer der Männer den Frauen mit den ausgestreckten Beinen den Weg versperrte, begann der andere für mehrere Minuten in seiner Hose zu onanieren. Dies konnte die Geschädigte an eindeutigen Handbewegungen in dessen Hose erkennen. Sein Geschlechtsteil war jedoch nicht zu sehen.

Nach der Tat stieg die unbekannte Frau in Meckesheim aus, die 35-Jährige verließ in Zuzenhausen die Bahn.

- Der onanierende Mann wird wie folgt beschrieben: - Westeuropäisches Erscheinungsbild - Ca. 17-23 Jahre alt - Dunkle Haare mit Pony - Wirkte schmächtig - War bekleidet mit dunkler weiter Jogginghose und dunklem Kapuzenpulli mit aufgezogener Kapuze - Hatte eine schwarze Bauchtasche mit weißer Schrift um den Bauch - Wirkte insgesamt ungepflegt

Der zweite Mann ähnelte dem ersten Täter hinsichtlich Alter und Erscheinungsbild, hatte jedoch dunkelblonde Haare. Über die Bekleidung liegen keine Informationen vor.

Die Polizei sucht zum einen die unbekannte Frau, die in Meckesheim ausgestiegen war, zum anderen Zeugen, denen die beiden Männer aufgefallen sind und sachdienliche Hinweise hierzu geben können. Diese werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1108

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell