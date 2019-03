Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Roller verbrannt

Speyer (ots)

22.03.2019, 18.20 Uhr. Auf der NATO-Straße zwischen Speyer-West und Dudenhofen wurde ein weinroter Motorroller in Brand gesteckt. Laut einem Zeugen haben sich vier Jugendliche entfernt. Drei Jungs mittels Motorroller, Fahrrad und Inlinern und eine schwarzhaarige Dame zu Fuß. Wer Angaben zu den Jugendlichen machen kann, möchte sich bitte mit der Polizei Speyer unter der unter Tel.-Nr. 06232/1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



