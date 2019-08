Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Platter Autoreifen löst Unfall aus

Keine Verletzten, aber Sachschaden von rund 20.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr auf der Zeppelinstraße bei Fischbach. Der 70-jährige Lenker eines KIA war in Richtung Friedrichshafen gefahren, als plötzlich schlagartig die Luft aus dem linken Vorderreifen entwich. Wie der Mann angab, war daraufhin die Lenkung blockiert und das Fahrzeug sei auf die Gegenfahrspur geraten, wo es mit dem Ford Transit eines entgegenkommenden 44-jährigen Autofahrers seitlich kollidierte. An beiden Autos, die nicht mehr fahrbereit waren, entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden. Die Fahrzeuge wurden von Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert.

Friedrichshafen

Autofahrer fährt nach Unfall davon

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochnachmittag gegen 13.45 Uhr im Kreisverkehr in der Barbarossastraße ereignet hat. Der 91-jährige Lenker eines VW Golf war von der Barbarossastraße kommend in den Kreisverkehr eingefahren und hatte hierbei den Vorrang eines bereits im Kreisverkehr befindlichen unbekannten BMW-Fahrers missachtet. Dieser nahm nach der anschließenden Kollision die Ausfahrt Richtung Flughafen und hielt sowie der Verursacher nach dem Kreisverkehr an, wo sie sich kurz unterhielten. Als der 91-Jährige die Polizei rufen wollte, setzte sich der BMW-Fahrer wieder in sein Fahrzeug und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem beteiligten BMW-Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu melden.

Tettnang

Frau stürzt vom Balkon

Mit schweren Verletzungen musste eine 57-jährige Frau am Mittwochvormittag gegen 11.25 Uhr nach einem Unfall vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die Frau eine Leiter auf einem Balkon aufgestellt und diese dann an den darüber liegenden Balkon angelehnt, um anschließend einen Dachbalken zu streichen. Aufgrund der steil stehenden Leiter hat die 57-Jährige vermutlich das Übergewicht bekommen und ist samt Leiter etwa fünf Meter in die Tiefe auf die gepflasterte Hoffläche gestürzt.

Uhldingen-Mühlhofen

Verkehrskontrolle

Beamte des Polizeireviers Überlingen führten am Dienstag zwischen 15.00 und 18.00 Uhr am Kreisverkehr Mühlhofen Verkehrsüberwachungsmaßnahmen durch, das Hauptaugenmerk lag dabei auf der Einhaltung der Gurtanlegepflicht. In diesem Zeitraum stellten die Polizisten insgesamt 26 Verstöße gegen die Anschnallpflicht fest, zwei Verkehrsteilnehmer wurden wegen unerlaubter Benutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt angezeigt.

Markdorf

Abkommen von der Fahrbahn

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden von über 8.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 18.00 Uhr auf der B 31 neu ereignet hat. Ein 34-jähriger Pkw-Lenker befuhr die Bundesstraße von Stockach kommend in Richtung Überlingen, als er in Höhe Nesselwang vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern geriet. Das Auto kam dabei nach links von der Straße ab und überfuhr ein Verkehrszeichen. Neben der Freiwilligen Feuerwehr Überlingen waren auch ein Rettungswagen und der Rettungshubschrauber im Einsatz. Aufgrund der leichteren Verletzungen musste der 34-Jährige jedoch nicht ins Krankenhaus gebracht werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Markus Sauter

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell