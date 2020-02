Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: Gartenhütte in Vollbrand - Ursache noch unbekannt

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagabend, kurz nach 20 Uhr wurde die Polizei über den Brand einer Gartenhütte im "Neuen Burgweg" unterrichtet. Bei Eintreffen der Beamten war die Freiwillige Feuerwehr Weinheim bereits mit zwei Dutzend Wehrleuten vor Ort und löschte das Feuer. Die Brandursache ist derzeit noch nicht geklärt; die Ermittlungen dauern an. Ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Grundstücke bzw. Gebäude konnte zum Glück verhindert werden. Zeugen, die Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/10030, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell