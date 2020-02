Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim: Unfall in der Rudolf-Wild-/Hermann-Wittmann-Straße

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In zu engem Bogen fuhr am Donnerstag gegen 13 Uhr ein 33-jähriger Lkw-Fahrer von der Rudolf-Wild-Straße in die Hermann-Wittmann-Straße ein. Zum selben Zeitpunkt stand an der Haltelinie ein Mitsubishi. Der Autofahrer erkannte dies rechtzeitig und fuhr mit seinem Wagen ein Stück zurück, kollidierte aber mit einem dahinterstehenden VW Golf, der in der Folge auf einen weiteren Ford Fiesta geschoben wurde. An allen beteiligten Fahrzeugen entstanden Schäden, den die Polizei mit mehreren tausend Euro beziffert. Glücklicherweise überstanden die Beteiligten den Unfall ohne Verletzungen. Auch der Lkw-Fahrer wird einer Anzeige entgegen sehen.

