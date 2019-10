Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bietigheim - Aufgefahren

Bietigheim (ots)

Ein 38-jähriger Hyundai-Fahrer befuhr am Montagmorgen die B 36 bei Bietigheim in südliche Richtung. Als es kurz nach der Abfahrt Bietigheim-Nord zu einem Rückstau kam, musste ein vorausfahrender Audi-Fahrer bis zum Stillstand abbremsen. Der Hyundai-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte in das Heck des Audi. Dessen 25-jähriger Fahrzeuglenker blieb dabei unversehrt, während der mutmaßliche Unfallverursacher leichte Verletzungen davontrug. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 8.000 Euro.

