Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Einbruch, gibt es Zeugen?

Offenburg (ots)

Ein noch unbekannter Einbrecher gelangte am Sonntagabend zwischen 22 Uhr und Mitternacht durch ein aufgehebeltes Fenster in eine Firma in der Englerstraße. Im Inneren wurden sämtliche Schreibtische durchwühlt. Ob ein Diebstahlschaden entstand und wie hoch der angerichtete Sachschaden ist, kann nach derzeitigem Ermittlungsstand noch nicht gesagt werden. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer: 0781 21-2200.

/ph

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell