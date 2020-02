Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf: VW in der Impexstraße beschädigt - Zeugin beobachtet Vorfall

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am späten Donnerstagabend, kurz nach 23 Uhr beschädigte eine bislang noch nicht ermittelte Autofahrerin beim Rückwärtsfahren in der Impexstraße einen geparkten VW; Sachschaden entstand an diesem Auto in Höhe von mindestens 1.000 Euro. Nach Angaben einer Zeugin schaute sich die Fahrerin den Schaden an, fuhr dann aber in Richtung Kreisverkehr/Walldorfer Straße davon. Ein Kennzeichen liegt der Polizei vor. Die Ermittlungen nach der verantwortlichen Fahrerin, die mit einem BMW unterwegs war, dauern derzeit noch an.

