Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Seckenheim: Einbruch in Veranstaltungsräume - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Auf ein Vereinsgelänge im Turfweg im Mannheimer Stadtteil Seckenheim begaben sich in der Nacht zum Donnerstag bislang unbekannte Täter, schnitten eine Plane zu einem Veranstaltungsraum auf und gelangten so ins Innere. Mit zwei Fernsehern, einer Kaffeemaschine, zwei Registrierkassen sowie fast ein Dutzend Flaschen an verschiedenen Spirituosen suchten die Unbekannten wieder "das Weite". Angaben zur Gesamtschadenshöhe sind bislang noch nicht möglich. Als Tatzeit kommt Mittwoch, 17 Uhr bis Donnerstagmorgen, kurz vor 9 Uhr in Betracht. Zeugen, die evtl. verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Mannheim-Seckenheim, Tel.: 0621/48971, oder dem Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0, in Verbindung zu setzen.

