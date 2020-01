Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Autos aufgebrochen und Werkzeug gestohlen

Geseke (ots)

In der Paul-Keller-Straße und im Enigheimer Weg wurden in der Nacht von Montag auf Dienstag zwei Transporter durch unbekannte Täter aufgebrochen. Die Täter manipulierten am Schloss der Hecktür und gelangten so in das Innere der Autos. Hier entwendeten sie zahlreiche Werkzeuge der Marken Makita, Hilti, Viga und Metabo. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder das Diebesgut machen können, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

