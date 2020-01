Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Essen auf dem Herd vergessen

Soest (ots)

Eine starke Rauchentwicklung und das Piepen eines Rauchmelders in einem Mehrfamilienhaus im Neumarkter Weg, wurde gestern Abend, gegen 20 Uhr, den Rettungskräften in Soest gemeldet. Ursächlich hierfür war, dass ein 57-jähriger Soester sein Essen auf dem Herd vergessen hatte. Zu einer Brandentwicklung oder einem Gebäudeschaden kam es nicht. Der leicht verletzte 57-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell