Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Fußgänger verstorben

Weeze (ots)

Der am Montag, 23.09.2019, auf der B9 in Weeze in einen Verkehrsunfall verwickelte 52 Jahre alte Mann ist gestern, 25.09.2019, in der Unfallklinik Duisburg seinen Verletzungen erlegen. Der Weezer hatte gegen 08.15 Uhr als Fußgänger im Bereich der dortigen Rampenbrücke plötzlich die Fahrbahn betreten und war vom Außenspiegel eines vorbeifahrenden Kleintransporters am Kopf getroffen worden. Mit schweren Verletzungen war er mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen worden. (SI)

