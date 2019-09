Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau

Pkw-Räder gestohlen

Bedburg-Hau (ots)

Offenbar gestört wurden unbekannte Automarder in der Nacht zu Dienstag, 24.09.2019, im Ortsteil Schneppenbaum. Sie hatten sich auf dem Rosendaler Weg an einem silberfarbenen Audi A6 zu schaffen gemacht und bereits 3 Kompletträder vom Fahrzeug entwendet und durch Holzklötze ersetzt. Beim vierten Rad, was sich noch am Fahrzeug befand, waren zwei Radbolzen abgerissen. Zudem wurde der Kotflügel eingedruckt, sowie die Radläufe und Schweller beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich mindestens 3000 Euro. Der Besitzer des Fahrzeuges hat angegeben, gegen 01.00 Uhr den Hund des Nachbarn bellen gehört, aber sich nichts dabei gedacht zu haben. Die Kripo Kleve, Telefon 02821-5040, sucht jetzt Zeugen, die zur vermeintlichen Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben. (SI)

