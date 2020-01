Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Benninghausen - Brand im Pferdestall

Lippstadt (ots)

Ein Zeuge bemerkte am Montagmorgen, gegen 6.20 Uhr, Rauch in einem Pferdestall an der Benninghhauser Straße. Er informierte einen Anwohner, der die Pferde sofort aus dem Stall heraustrieb und den Notruf absetzte. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand in den Pferdeboxen anschließend löschen. Die beiden Zeugen erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung, mussten jedoch keinem Krankenhaus zugeführt werden. Auch die Pferde blieben bei dem Einsatz unverletzt. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und ermittelt nun wegen dem Verdacht der vorsätzlichen Brandstiftung. Weitere Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

