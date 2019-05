Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Zahnarztpraxis in Hellern von Einbrechern heimgesucht

Osnabrück (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Freitagabend (20 Uhr) und Sonntagmorgen (09.40 Uhr) gewaltsam Zutritt zu einer Zahnarztpraxis in der Masurenstraße. Die Einbrecher gelangten über eine Nebeneingangstür in die Praxis und trieben in mehreren Behandlungsräumen ihr Unwesen. Sie stahlen medizinische Geräte und flüchteten mit ihrer Beute unerkannt. Die Osnabrücker Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 0541/327-2215 oder 327-3203 entgegengenommen.

