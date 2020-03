Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen: Passantin mit Messer bedroht - Festnahme

Korbach (ots)

Mit einem Messer in der Hand und einen Schal über das Gesicht gezogen ging ein 20-jähriger junger Mann am Sonntagabend eine Passantin im Landesgartenschaugelände an. Polizeibeamte nahmen den Mann fest.

Der Tatverdächtige hatte gegen 19 Uhr am Eingang des Landesgartenschaugeländes in der Dr.-Marc-Straße eine Passantin aufgefordert ihm Geld auszuhändigen. Seine Forderung unterstrich der 20-Jährige, indem er der Frau mit einem Klappmesser drohte. Die Passantin beteuerte, dass sie kein Geld dabeihabe, worauf der Mann wortlos von ihr abließ und normalen Schrittes in Richtung Bornebachspielplatz davonging. Die Überfallene verständigte sofort die Polizei, die den Tatverdächtigen aufgrund der guten Beschreibung kurze Zeit später im Bad Wildunger Stadtgebiet festnehmen konnte. Der 20-jährige Bad Wildunger kommt noch für eine weitere Straftat in Betracht. Die Ermittlung diesbezüglich dauern noch an. Nach entsprechenden polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann gestern wieder entlassen. Er muss sich wegen versuchter räuberischer Erpressung verantworten.

Jörg Dämmer Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell