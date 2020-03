POL-KB: Diemelstadt-Rhoden: Diebe klauen Reitsportartikel im großen Stil - Zeugen gesucht

Polizei Korbach

Am letzten Wochenende, in der Zeit von Freitagmittag 13:30 Uhr und heute Morgen 06:45 Uhr, wurde in Diemelstadt-Rhoden in der Landstraße in ein Fachgeschäft für Reitsportartikel eingebrochen. Die Diebe entwendeten Ware im Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro. Das Diebesgut umfasst überwiegend spezielle Reitartikel, wie Lederreitsättel, Reithosen, -jacken, -westen, -handschuhe, Reithelme, sogenannte Schabracken (Unterdecken für Reitsättel), Halfter, Führseile mit Karabiner, Zaumzeug, eine neuwertige Stickmaschine (zum individuellen Besticken/Beschriften von Jacken und sonstiger Bekleidung) und Laptops. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte es sich um mehrere Täter gehandelt haben, die mit einem größeren Fahrzeug am Tatort gewesen sein dürften, um das Diebesgut abzutransportieren. Die Polizei fragt, wem sind verdächtige Fahrzeuge oder Personen, evtl. auch schon in der letzten Woche, in der Nähe des Fachgeschäftes aufgefallen? Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel.: 05691-9799-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

