POL-KB: Bad Arolsen: Diebstahl Gartenmöbel - Zeugen gesucht

Korbach (ots)

Am letzten Wochenende, in der Zeit von Freitagabend 18:30 Uhr und heute Morgen 09:30 Uhr, wurden durch unbekannte Täter vom Außengelände des "Dänischen Bettenlagers" in der Varnhagenstraße Gartenmöbel im Wert von 1300 Euro abtransportiert. Nach derzeitiger Spurenlage sind die Täter über die Umzäunung geklettert, luden die Gartenmöbel in einen Transporter und flüchteten in unbekannte Richtung. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel.: 05691-9799-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

