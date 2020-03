Polizei Korbach

POL-KB: Burgwald-Wiesenfeld: Versuchter Diebstahl Zigarettenautomat - Polizei bittet um Hinweise

Korbach (ots)

Auf den Inhalt eines Zigarettenautomaten in der Hauptstraße hatten es unbekannte Täter abgesehen. In der Nacht von Freitag auf Samstag (20./21.03.2020) versuchten sie den Zigarettenautomaten von der Wand zu hebeln. Dieser Versuch schlug fehl und es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Frankenberg Tel.: 06451-7203-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

