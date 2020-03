Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Zwei Jugendliche auf LGS-Gelände von anderen Jugendlichen angegriffen und geschlagen, Bluetooth-Musikbox gestohlen

Korbach (ots)

Am Dienstag griffen Jugendliche zwei jugendliche Fahrradfahrer auf dem Landesgartenschaugelände (LGS) in Bad Wildungen an. Die Fahrradfahrer wurden geschlagen, einem stahlen die Täter ein Bluetooth-Musikbox im Wert von etwa 300 Euro.

Gegen 16.20 erhielt die Polizei Bad Wildungen die Mitteilung, dass es auf dem LGS-Gelände zu einer Schlägerei gekommen sei. Am Einsatzort berichteten zwei Jugendliche, dass sie mit ihren Fahrrädern durch das Gelände gefahren seien. Aus einer Gruppe von mehreren Jugendlichen habe sich ihnen plötzlich einer in den Weg gestellt. Ein Geschädigter sei danach zu Boden geschubst worden. Anschließend habe ein Täter den Kopf des Geschädigten gegen einen Baum geschlagen. Auch der zweite Fahrradfahrer sei in dieser Zeit geschlagen worden. Später stellte dieser außerdem fest, dass seine Bluetooth-Musikbox entwendet worden war. Die Täter konnten von den jugendlichen Radfahrern beschrieben werden. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei auf dem LGS-Gelände zwei Tatverdächtige feststellen. Während sich der eine Verdächtige widerstandslos festnehmen ließ, leistete der andere erheblichen Widerstand und beleidigte fortlaufend die Polizisten. Die entwendete Musikbox konnte bei den polizeibekannten Verdächtigen gefunden werden. Nach den weiteren polizeilichen Maßnahmen wurden die tatverdächtigen Jugendlichen wieder entlassen. Auf sie warten nun Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und des Diebstahls sowie gegen einen der Jugendlichen auch wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell