POL-KB: Korbach: Einbruch in Gartencenter - Zeugen gesucht

Korbach (ots)

In der vergangenen Nacht stiegen unbekannte Täter "Am Ziegelgrund" in das dortige Gartencenter ein. Sie durchsuchten den Verkaufsraum sowie den Bürobereich. Hier ließen sie einen Makita-Akkuschrauber und eine Metabo-Stichsäge im Gesamtwert von 300 Euro mitgehen. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Kriminalpolizei in Korbach Tel.: 05631-971-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

